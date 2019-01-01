Мое прекрасное лето с Софи
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Мое прекрасное лето с Софи

Мое прекрасное лето с Софи (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.12019, Une fille facile
Драмы, Комедии88 мин18+

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Сюжет

16-летняя Наима проводит летние каникулы в Каннах. Туда же приезжает и ее 22-летняя кузина Софи, живущая под девизом «Лови момент!». Она начинает обучать Наиму своей философии, суть которой сводится к потаканию прихотям богатых мужчин. Последует ли юная героиня советам старшей сестры?

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мое прекрасное лето с Софи»

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