Мое прекрасное лето с Софи (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

16-летняя Наима проводит летние каникулы в Каннах. Туда же приезжает и ее 22-летняя кузина Софи, живущая под девизом «Лови момент!». Она начинает обучать Наиму своей философии, суть которой сводится к потаканию прихотям богатых мужчин. Последует ли юная героиня советам старшей сестры?



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