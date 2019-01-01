Мое прекрасное лето с Софи (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.12019, Une fille facile
Драмы, Комедии88 мин18+
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Сюжет
16-летняя Наима проводит летние каникулы в Каннах. Туда же приезжает и ее 22-летняя кузина Софи, живущая под девизом «Лови момент!». Она начинает обучать Наиму своей философии, суть которой сводится к потаканию прихотям богатых мужчин. Последует ли юная героиня советам старшей сестры?
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- РЗРежиссёр
Ребекка
Злотовски
- МФАктриса
Мина
Фарид
- ЗДАктриса
Захия
Дехар
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- НЛАктёр
Нуну
Лопеш
- ККАктриса
Клотильда
Куро
- ЛААктриса
Любна
Абидар
- ЛДАктриса
Лакдхар
Дриди
- АТАктёр
Анри-Ноэль
Табари
- Актёр
Седрик
Аппиетто
- ММАктёр
Микаэль
Мильорини
- ТЛСценарист
Тедди
Лусси-Модесте
- РЗСценарист
Ребекка
Злотовски
- ФЖПродюсер
Фридерик
Жув
- СХПродюсер
Серж
Хаят
- Продюсер
Мишель
Меркт
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- РЛХудожница
Розен�н
Ле Глоаэк
- ДММонтажёр
Джералдин
Манжено