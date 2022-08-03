Модификаты (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Влиятельная правительственная организация ведет охоту за молодой женщиной со сверхспособностями. Но является ли она подлинной проблемой государства, когда в стране орудует изощренный серийный убийца? Не пора ли агентам объединиться с мутантами, чтобы сообща победить зло?
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДМРежиссёр
Джеймс
Марк
- ДЧАктёр
Джордж
Чертов
- АБАктриса
Аланна
Бэйл
- АХАктёр
Адриан
Холмс
- КМАктёр
Крис
Марк
- ЭХАктёр
Эрик
Хикс
- МДАктёр
Майкл
Джозеф Делани
- ПСАктёр
Патрик
Сабонгуй
- ЭСАктёр
Элвис
Стойко
- СКАктёр
Стефано
Коласитти
- ДРАктёр
Джеффри
Р. Смит
- ДМСценарист
Джеймс
Марк
- МНСценарист
Мэттью
Найман
- ПФПродюсер
Плато
Фунтидакис
- БМПродюсер
Бруно
Марино
- ДМПродюсер
Джеймс
Марк
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ДМКомпозитор
Джим
МакГрат