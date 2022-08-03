Модификаты
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Модификаты
7.32020, Enhanced
Фантастика, Боевик95 мин18+

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Модификаты (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Влиятельная правительственная организация ведет охоту за молодой женщиной со сверхспособностями. Но является ли она подлинной проблемой государства, когда в стране орудует изощренный серийный убийца? Не пора ли агентам объединиться с мутантами, чтобы сообща победить зло?

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Модификаты»