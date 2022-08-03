Модификаты (фильм, 2020) смотреть онлайн

Влиятельная правительственная организация ведет охоту за молодой женщиной со сверхспособностями. Но является ли она подлинной проблемой государства, когда в стране орудует изощренный серийный убийца? Не пора ли агентам объединиться с мутантами, чтобы сообща победить зло?

