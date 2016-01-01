Мультфильм Моана (2016)

Океан сам выбирает героев. Комедийный мюзикл «Моана» — мультфильм об отважной девушке, которая не побоялась бросить вызов демону ради спасения родного племени.



Юная Моана живет на тропическом острове, где ее готовят к роли будущей вождя. Но когда природа начинает умирать, она нарушает запреты предков и отправляется в открытое море, чтобы решить проблемы своего народа. Ключ к спасению — вернуть украденное сердце богини Те Фити, которое много лет назад похитил самодовольный полубог Мауи. Девушка находит Мауи и втягивает его в опасное путешествие. В пути оба героя узнают не только секреты мира, но и истину о себе.



Стильная, красочная анимация, запоминающиеся песни и яркая главная героиня делают мультфильм незабываемым. Если вы ищете вдохновляющую сказку о вере в себя и силе призвания, лучшее, что можно сделать ближайшим вечером, — смотреть «Моана».



