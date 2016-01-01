Мультфильм Моана (2016)
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Океан сам выбирает героев. Комедийный мюзикл «Моана» — мультфильм об отважной девушке, которая не побоялась бросить вызов демону ради спасения родного племени.
Юная Моана живет на тропическом острове, где ее готовят к роли будущей вождя. Но когда природа начинает умирать, она нарушает запреты предков и отправляется в открытое море, чтобы решить проблемы своего народа. Ключ к спасению — вернуть украденное сердце богини Те Фити, которое много лет назад похитил самодовольный полубог Мауи. Девушка находит Мауи и втягивает его в опасное путешествие. В пути оба героя узнают не только секреты мира, но и истину о себе.
Стильная, красочная анимация, запоминающиеся песни и яркая главная героиня делают мультфильм незабываемым. Если вы ищете вдохновляющую сказку о вере в себя и силе призвания, лучшее, что можно сделать ближайшим вечером, — смотреть «Моана».
Моана смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
- РКРежиссёр
Рон
Клементс
- ДМРежиссёр
Джон
Маскер
- ДХРежиссёр
Дон
Холл
- КУРежиссёр
Крис
Уильямс
- АКАктриса
Аулии
Кравальо
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- РХАктриса
Рэйчел
Хаус
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- Актёр
Джемейн
Клемент
- НШАктриса
Николь
Шерзингер
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ОКАктёр
Оскар
Кайтли
- ТПАктёр
Трой
Поламалу
- ПКАктриса
Пуанани
Кравальо
- ДБСценарист
Джаред
Буш
- РКСценарист
Рон
Клементс
- ДМСценарист
Джон
Маскер
- КУСценарист
Крис
Уильямс
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ОШПродюсер
Оснат
Шурер
- ЗКАктриса дубляжа
Зина
Куприянович
- Актёр дубляжа
Григорий
Сиятвинда
- ММАктриса дубляжа
Мариам
Мерабова
- ДКАктёр дубляжа
Денис
Клявер
- Актёр дубляжа
Илья
Лагутенко
- ДДМонтажёр
Джефф
Дрэхейм
- ММКомпозитор
Марк
Манчина