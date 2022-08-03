Моана 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Moana
Мультфильм, Мюзикл103 мин6+
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О фильме
Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Ей предстоит пересечь океан и разрушить древнее заклятие...
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- РКРежиссёр
Рон
Клементс
- ДМРежиссёр
Джон
Маскер
- ДХРежиссёр
Дон
Холл
- КУРежиссёр
Крис
Уильямс
- АКАктриса
Аулии
Кравальо
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- РХАктриса
Рэйчел
Хаус
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- Актёр
Джемейн
Клемент
- НШАктриса
Николь
Шерзингер
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ОКАктёр
Оскар
Кайтли
- ТПАктёр
Трой
Поламалу
- ПКАктриса
Пуанани
Кравальо
- ДБСценарист
Джаред
Буш
- РКСценарист
Рон
Клементс
- ДМСценарист
Джон
Маскер
- КУСценарист
Крис
Уильямс
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ОШПродюсер
Оснат
Шурер
- ЗКАктриса дубляжа
Зина
Куприянович
- Актёр дубляжа
Григорий
Сиятвинда
- ММАктриса дубляжа
Мариам
Мерабова
- ДКАктёр дубляжа
Денис
Клявер
- Актёр дубляжа
Илья
Лагутенко
- ДДМонтажёр
Джефф
Дрэхейм
- ММКомпозитор
Марк
Манчина