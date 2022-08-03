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Моана 3D

Моана 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Moana
Мультфильм, Мюзикл103 мин6+

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О фильме

Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Ей предстоит пересечь океан и разрушить древнее заклятие...

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моана 3D»