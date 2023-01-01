Мистер Магу (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Mr. Magoo
Комедии, Приключения83 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Мистер Магу, эксцентричный миллионер, был приглашен на открытие музея, в центре экспозиции которого — «Звезда Куристана», драгоценный камень, не имеющий цены. Преступники решили испортить всем праздник и украсть его, но по невероятной случайности ювелирный шедевр оказывается у Мистера Магу. Злоумышленники и ФБР отправляются на поиски.
Мистер Магу смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.0 IMDb
- Режиссёр
Стэнли
Тун
- Актёр
Лесли
Нильсен
- КЛАктриса
Келли
Линч
- МКАктёр
Мэтт
Кислар
- Актёр
Ник
Чинланд
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- Актёр
Эрни
Хадсон
- Актриса
Дженнифер
Гарнер
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- Актёр
Мигель
Феррер
- ЛХАктёр
Л.
Харви Голд
- ППСценарист
Пэт
Профт
- ТШСценарист
Том
Шероман
- ДГПродюсер
Джастин
Грин
- АЭПродюсер
Андре
Э. Морган
- РЛПродюсер
Роберт
Л. Розен
- МРМонтажёр
Майкл
Р. Миллер
- СХМонтажёр
Стюарт
Х. Паппе
- ДМОператор
Джингл
Ма