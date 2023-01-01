Мистер Магу
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Мистер Магу

Мистер Магу (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Mr. Magoo
Комедии, Приключения83 мин12+

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Сюжет

Мистер Магу, эксцентричный миллионер, был приглашен на открытие музея, в центре экспозиции которого — «Звезда Куристана», драгоценный камень, не имеющий цены. Преступники решили испортить всем праздник и украсть его, но по невероятной случайности ювелирный шедевр оказывается у Мистера Магу. Злоумышленники и ФБР отправляются на поиски.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Семейные, Приключения

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер Магу»

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