Мистер Магу (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Мистер Магу, эксцентричный миллионер, был приглашен на открытие музея, в центре экспозиции которого — «Звезда Куристана», драгоценный камень, не имеющий цены. Преступники решили испортить всем праздник и украсть его, но по невероятной случайности ювелирный шедевр оказывается у Мистера Магу. Злоумышленники и ФБР отправляются на поиски.



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