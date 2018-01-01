Wink
Фильмы
Мистер Ганджубас
Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер Ганджубас»

Режиссёры

Бернард Роуз

Bernard Rose
Режиссёр

Актёры

Рис Иванс

Rhys Ifans
АктёрHoward Marks
Хлоя Севиньи

Chloë Sevigny
АктрисаJudy Marks
Дэвид Тьюлис

David Thewlis
АктёрJim McCann
Луис Тосар

Luis Tosar
АктёрCraig Lovato
Криспин Гловер

Crispin Glover
АктёрErnie Combs
Омид Джалили

Omid Djalili
АктёрSaleem Malik
Кристиан Маккэй

Christian McKay
АктёрHamilton McMillan
Эльза Патаки

Elsa Pataky
АктрисаIlze Kadegis
Джек Хьюстон

Jack Huston
АктёрGraham Plinston
Джэми Харрис

Jamie Harris
АктёрPatrick Lane

Сценаристы

Бернард Роуз

Bernard Rose
Сценарист
Ховард Маркс

Howard Marks
Сценарист

Продюсеры

Лиза Инос

Lisa Enos
Продюсер
Люк Роуг

Luc Roeg
Продюсер
Марк Альбела

Mark Albela
Продюсер
Фредерик Бови

Frédéric Bovis
Продюсер

Художники

Кэролайн Харрис

Caroline Harris
Художница

Монтажёры

Тереса Фонт

Teresa Font
Монтажёр
Бернард Роуз

Bernard Rose
Монтажёр

Операторы

Бернард Роуз

Bernard Rose
Оператор

Композиторы

Филип Гласс

Philip Glass
Композитор