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Мистер Блейк к вашим услугам (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Вдовец-миллионер из Лондона устраивается дворецким во французский замок, где он когда-то познакомился с женой. Трогательная комедия «Мистер Блейк к вашим услугам» — фильм с Джоном Малковичем и Фанни Ардан в главных ролях.
Прошло уже четыре месяца с тех пор, как английский бизнесмен Эдриан Блейк потерял жену, а вместе с ней — вкус к жизни. Он даже пропускает церемонию награждения, где ему должны присудить звание Человека года, и вместо этого отправляется во Францию. Там, в огромном семейном поместье, он впервые встретил свою супругу 40 лет назад. Однако прислуга принимает его за нового кандидата на место дворецкого, и Блейк решает подыграть, чтобы остаться в поместье подольше. Он начинает выполнять прихоти хозяйки дома, мадам Натали Бовилье, а также ее любимого кота. И, хотя Блейк привык к куда более роскошной жизни, очень скоро для обитателей поместья он становится незаменим.
Как вчерашний бизнесмен будет вживаться в роль дворецкого, расскажет фильм «Мистер Блейк к вашим услугам» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
СтранаФранция, Люксембург
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
- ЖЛРежиссёр
Жиль
Легардинье
- Актёр
Джон
Малкович
- ФААктриса
Фанни
Ардан
- ЭДАктриса
Эмили
Декенн
- ФБАктёр
Филипп
Бас
- ЭААктриса
Эжени
Анселен
- АБАктриса
Анн
Брионн
- АГАктёр
Аль
Гинтер
- КЭАктриса
Кристель
Энон
- ДКАктёр
Дэниэл
Ковач
- КЭСценарист
Кристель
Энон
- ЖЛСценарист
Жиль
Легардинье
- ККПродюсер
Клеман
Кальве
- КЭПродюсер
Кристель
Энон
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ЭШКомпозитор
Эрванн
Шадон