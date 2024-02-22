Мистер Блейк к вашим услугам (фильм, 2023) смотреть онлайн

Вдовец-миллионер из Лондона устраивается дворецким во французский замок, где он когда-то познакомился с женой. Трогательная комедия «Мистер Блейк к вашим услугам» — фильм с Джоном Малковичем и Фанни Ардан в главных ролях.



Прошло уже четыре месяца с тех пор, как английский бизнесмен Эдриан Блейк потерял жену, а вместе с ней — вкус к жизни. Он даже пропускает церемонию награждения, где ему должны присудить звание Человека года, и вместо этого отправляется во Францию. Там, в огромном семейном поместье, он впервые встретил свою супругу 40 лет назад. Однако прислуга принимает его за нового кандидата на место дворецкого, и Блейк решает подыграть, чтобы остаться в поместье подольше. Он начинает выполнять прихоти хозяйки дома, мадам Натали Бовилье, а также ее любимого кота. И, хотя Блейк привык к куда более роскошной жизни, очень скоро для обитателей поместья он становится незаменим.



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