Миссия "Блэйк". Миссия "Капитуляция"|Миссия "Опоздание"

Миссия "Блэйк". Миссия "Капитуляция"|Миссия "Опоздание" (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Get Blake!
Мультфильм22 мин6+

О фильме

Герой фильма – 13-летний Блейк Майерс. Он настоящий герой, которому предстоит важная миссия. Блейк бесстрашен, готов постоять за себя и отстаивать справедливость. Агрессивные галактические белки угрожают землянам. Блейк с другом Митчем выступают защитниками земли.

Страна
Франция
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия "Блэйк". Миссия "Капитуляция"|Миссия "Опоздание"»