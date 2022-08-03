Миссия "Блэйк". Миссия "Капитуляция"|Миссия "Опоздание" (фильм, 2015) смотреть онлайн

Герой фильма – 13-летний Блейк Майерс. Он настоящий герой, которому предстоит важная миссия. Блейк бесстрашен, готов постоять за себя и отстаивать справедливость. Агрессивные галактические белки угрожают землянам. Блейк с другом Митчем выступают защитниками земли.

