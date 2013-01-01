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Миссионер

Миссионер (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Missionary
Драмы86 мин18+

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Сюжет

Главная героиня, Кэтрин – разведенная женщина, мать, которая в одиночку воспитывает ребенка и пытается удержаться на плаву. Однажды на пороге ее дома появляются два миссионера-мормона. С одним из них, порядочным с виду, у нее начинают складываться романтические отношения...

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миссионер»

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