Миссионер (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Missionary
Драмы86 мин18+
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Сюжет
Главная героиня, Кэтрин – разведенная женщина, мать, которая в одиночку воспитывает ребенка и пытается удержаться на плаву. Однажды на пороге ее дома появляются два миссионера-мормона. С одним из них, порядочным с виду, у нее начинают складываться романтические отношения...
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.0 IMDb
- Режиссёр
Бальтасар
Кормакур
- Актёр
Джесси
Племонс
- Актёр
Бенджамин
Уокер
- ГРАктриса
Гэйл
Ранкин
- СРАктриса
Саския
Розендаль
- ЛААктёр
Лиор
Ашкенази
- Актриса
Анна
Раст
- ФДАктриса
Фернанда
Дороги
- МГАктриса
Меган
Гэй
- РРАктёр
Райнер
Рейнерс
- ОБАктёр
Оливер
Бигальке
- МГСценарист
Малкольм
Глэдвелл
- Сценарист
Чарльз
Рэндольф
- РБПродюсер
Роберт
Берначчи
- МГПродюсер
Малкольм
Глэдвелл
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- ЭРМонтажёр
Элисабет
Рональдсдоуттир
- БЭОператор
Бэрри
Экройд