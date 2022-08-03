Миротворец (фильм, 1997) смотреть онлайн

Русский поезд, который везет ядерные ракеты с целью их уничтожения, частично поврежден взрывом где-то в отдаленном районе на юге России. Соответствующие сигналы поступают в ядерный центр американского Белого Дома. Вскоре выясняется, что оружие находится в руках международных террористов…

