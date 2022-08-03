Миротворец
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Миротворец

Миротворец (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, The Peacemaker
Боевик, Драма118 мин18+

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О фильме

Русский поезд, который везет ядерные ракеты с целью их уничтожения, частично поврежден взрывом где-то в отдаленном районе на юге России. Соответствующие сигналы поступают в ядерный центр американского Белого Дома. Вскоре выясняется, что оружие находится в руках международных террористов…

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миротворец»