Миротворец (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, The Peacemaker
Боевик, Драма118 мин18+
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О фильме
Русский поезд, который везет ядерные ракеты с целью их уничтожения, частично поврежден взрывом где-то в отдаленном районе на юге России. Соответствующие сигналы поступают в ядерный центр американского Белого Дома. Вскоре выясняется, что оружие находится в руках международных террористов…
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Мими
Ледер
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актриса
Николь
Кидман
- МЮАктёр
Марчел
Юреш
- Актёр
Александр
Балуев
- РМАктёр
Рене
Медвесек
- ГВАктёр
Гари
Вернтц
- РБАктёр
Рэндолл
Батинкофф
- ДХАктёр
Джим
Хейни
- АШАктёр
Александр
Штробеле
- Актёр
Холт
Маккэллани
- МШСценарист
Майкл
Шиффер
- ЛКСценарист
Лесли
Кокберн
- ЭКСценарист
Эндрю
Кокберн
- БЛПродюсер
Бранко
Лустиг
- ЭКПродюсер
Эндрю
Кокберн
- ЛКПродюсер
Лесли
Кокберн
- МГПродюсер
Майкл
Грилло
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- ДЛОператор
Дитрих
Ломанн
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер