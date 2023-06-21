Минари
Wink
Фильмы
Минари
7.62020, Minari
Драма110 мин18+

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Минари (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

1980-е годы. Семья корейских иммигрантов с двумя детьми переезжает из Калифорнии в Арканзас. Глава семейства купил тут участок земли и собирается заняться фермерством, но жизнь постоянно подкидывает молодой семье новые трудности.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Минари»