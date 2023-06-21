Минари (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЛАРежиссёр
Ли
Айзек Чун
- Актёр
Стивен
Ян
- ХЕАктриса
Хан
Е-ри
- ЮЁАктриса
Юн
Ё-джон
- АСАктёр
Алан
С. Ким
- НЧАктриса
Ноэль
Чо
- ДКАктёр
Дэррил
Кокс
- ЭМАктриса
Эстер
Мун
- БХАктёр
Бен
Холл
- ЭСАктёр
Эрик
Старки
- Актёр
Уилл
Пэттон
- ЛАСценарист
Ли
Айзек Чун
- ДБПродюсер
Джошуа
Бечов
- Продюсер
Деде
Гарднер
- Продюсер
Джереми
Клейнер
- КОПродюсер
Кристина
О
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ВТАктриса дубляжа
Варвара
Титченко
- ГЮМонтажёр
Гарри
Юн