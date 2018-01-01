Биография

Кристина О — кинопродюсер, на счету которой 8 работ в жанрах боевик, фантастика, комедия, драма. Свою карьеру начала в 2012 году. Первой работой кинодеятельницы стала короткометражка 2012 года Exedia National 3D, снятая в США. В 2017 году увидела свет южнокорейская фантастика «Окча», где Кристина О выступала исполнительным продюсером. Следующей стала драматическая картина «Власть» 2018 года. Далее в 2019 году вышло 3 картины под ее продюсированием: фантастика «К звездам», драма «Последний черней в Сан-Франциско» и историческая биографическая драма «Король Англии» производства Netflix. В 2020 году Кристина О участвовала в создании таких кинокартин, как драма «Минари» и комедия-драма «Честный кандидат». Кинокартина «Минари» принесла Кристине О премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», а также награду Британской академии за лучший фильм на иностранном языке.