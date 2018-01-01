Wink
Детям
Микки: И снова под Рождество
Актёры и съёмочная группа фильма «Микки: И снова под Рождество»

Режиссёры

Тереза Петтенджилл

Theresa Pettengill
Режиссёр
Кэрол Холлидэй

Carole Holliday
Режиссёр
Пегги Холмс

Peggy Holmes
Режиссёр
Мэттью О’Каллахэн

Matthew O'Callaghan
Режиссёр

Актёры

Уэйн Оллвэйн

Wayne Allwine
АктёрMickey Mouse
Тони Ансельмо

Tony Anselmo
АктёрDonald Duck
Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрElf #1 / Elf #2 / Grouchy Man / Donner
Джим Каммингс

Jim Cummings
АктёрBlitzen
Билл Фармер

Bill Farmer
АктёрGoofy / Pluto
Тресс МакНилл

Tress MacNeille
АктрисаDaisy Duck
Джейсон Мэрсден

Jason Marsden
АктёрMax Goof
Чак МакКанн

Chuck McCann
АктёрSanta Claus
Клайв Ревилл

Clive Revill
Актёррассказчик
Расси Тейлор

Russi Taylor
АктрисаMinnie Mouse / Huey / Dewey / Louie

Сценаристы

Билл Моц

Bill Motz
Сценарист
Боб Рот

Bob Roth
Сценарист
Ширли Пирс

Shirley Pierce
Сценарист
Джим Перонто

Jim Peronto
Сценарист

Продюсеры

Пэм Мэрсден

Pam Marsden
Продюсер

Актёры дубляжа

Максим Сергеев

Актёр дубляжа
Игорь Головин

Актёр дубляжа
Андрей Тенетко

Актёр дубляжа
Алексей Гурьев

Актёр дубляжа
Михаил Вассербаум

Актёр дубляжа

Художники

Алан Боднер

Alan Bodner
Художник
Аарон Пауэлл

Aaron Powell
Художник

Монтажёры

Кирк Деморест

Kirk Demorest
Монтажёр

Композиторы

Стефен Джеймс Тейлор

Stephen James Taylor
Композитор