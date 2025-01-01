Микки 17 (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Mickey 17
Фантастика, Драма18+
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О фильме
2050-е. Спасаясь от кровожадного кредитора, который расчленяет своих должников, Микки Барнс вместе с приятелем записывается в колонисты планеты Нифльхейм. Вот только друг становится пилотом, а сам Микки вынужден стать расходным сотрудником — выполнять смертельные задания, умирать и снова ожива�ть в свеженапечатанном теле, в которое загружается его сознание. Упавшего в пещеру Микки 17 спасают обитающие на Нифльхейме ползуны, а вернувшись на базу, парень встречает свою 18-ю версию.
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СтранаСША, Великобритания, Южная Корея
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Драма
Рейтинг
- ПДРежиссёр
Пон
Джун-хо
- Актёр
Марк
Руффало
- КПАктёр
Кристиан
Паттерсон
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- НААктриса
Наоми
Аки
- Актёр
Стивен
Ян
- ПФАктриса
Пэтси
Ферран
- КБАктёр
Кэмерон
Бриттон
- ММАктёр
Майкл
Монро
- ЛХАктёр
Ллойд
Хатчинсон
- ПДСценарист
Пон
Джун-хо
- ЭЭСценарист
Эдвард
Эштон
- ЧДПродюсер
Чхве
Ду-хо
- ФКХудожница
Фиона
Кромби
- ЯДМонтажёр
Ян
Джин-мо
- ЧДКомпозитор
Чон
Джэ-иль