Микки 17
Wink
Фильмы
Микки 17

Микки 17 (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Mickey 17
Фантастика, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

2050-е. Спасаясь от кровожадного кредитора, который расчленяет своих должников, Микки Барнс вместе с приятелем записывается в колонисты планеты Нифльхейм. Вот только друг становится пилотом, а сам Микки вынужден стать расходным сотрудником — выполнять смертельные задания, умирать и снова оживать в свеженапечатанном теле, в которое загружается его сознание. Упавшего в пещеру Микки 17 спасают обитающие на Нифльхейме ползуны, а вернувшись на базу, парень встречает свою 18-ю версию.

Микки 17 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания, Южная Корея
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Драма

Рейтинг