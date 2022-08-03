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Миф (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.92005, San wa
Фэнтези, Комедия120 мин18+

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О фильме

Главный герой – археолог, ведущий раскопки в местах древних городов и захоронений. Снимая слой за слоем, пробираясь через толщу веков, пытливый исследователь погружается в древность и мистическим образом перевоплощается в воина, от которого много веков назад зависела судьба целого народа. Миф становится реальностью…

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миф»