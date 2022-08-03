Миф (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.92005, San wa
Фэнтези, Комедия120 мин18+
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О фильме
Главный герой – археолог, ведущий раскопки в местах древних городов и захоронений. Снимая слой за слоем, пробираясь через толщу веков, пытливый исследователь погружается в древность и мистическим образом перевоплощается в воина, от которого много веков назад зависела судьба целого народа. Миф становится реальностью…
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Стэнли
Тун
- Актёр
Джеки
Чан
- Актриса
Ким
Хи-сон
- Актёр
Тони
Люн Ка-Фай
- ЧМАктёр
Чхве
Мин-су
- МШАктриса
Малика
Шерават
- ПТАктёр
Патрик
Там
- ШБАктёр
Шао
Бин
- КЛАктёр
Кэн
Ло
- ЮЖАктёр
Юй
Жунгуан
- КВАктёр
Кен
Вон
- ВХСценарист
Ван
Хуэйлин
- Сценарист
Стэнли
Тун
- ССПродюсер
Солон
Со
- БТПродюсер
Барби
Тун
- ББПродюсер
Бобби
Беди
- ОВХудожник
Оливер
Вон
- ТЧХудожник
Томас
Чун
- ЯЧМонтажёр
Яу
Чи-Вай
- ВВОператор
Вон
Вин-Хун
- ГЧКомпозитор
Гари
Чейз
- НВКомпозитор
Нэйтан
Ван