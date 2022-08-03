Главный герой – археолог, ведущий раскопки в местах древних городов и захоронений. Снимая слой за слоем, пробираясь через толщу веков, пытливый исследователь погружается в древность и мистическим образом перевоплощается в воина, от которого много веков назад зависела судьба целого народа. Миф становится реальностью…

