Месть пушистых (фильм, 2010) смотреть онлайн

Амбициозный бизнесмен Дэн Сандерс приступает к осуществлению грандиозного проекта: он хочет разбить город прямо посреди Орегонской пустыни. Покой и красота этих мест безжалостно нарушается шумом экскаваторов и грузовиков. Но не тут-то было! На защиту природы встают... звери — пушистые, зубастые и когтистые. Их месть не знает пощады!

