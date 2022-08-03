Месть пушистых
Wink
Фильмы
Месть пушистых

Месть пушистых (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.12010, Furry Vengeance
Комедия, Семейный87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Амбициозный бизнесмен Дэн Сандерс приступает к осуществлению грандиозного проекта: он хочет разбить город прямо посреди Орегонской пустыни. Покой и красота этих мест безжалостно нарушается шумом экскаваторов и грузовиков. Но не тут-то было! На защиту природы встают... звери — пушистые, зубастые и когтистые. Их месть не знает пощады!

Страна
Великобритания, США, Германия, ОАЭ
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Месть пушистых»