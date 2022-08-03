Месть пушистых (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.12010, Furry Vengeance
Комедия, Семейный87 мин18+
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О фильме
Амбициозный бизнесмен Дэн Сандерс приступает к осуществлению грандиозного проекта: он хочет разбить город прямо посреди Орегонской пустыни. Покой и красота этих мест безжалостно нарушается шумом экскаваторов и грузовиков. Но не тут-то было! На защиту природы встают... звери — пушистые, зубастые и когтистые. Их месть не знает пощады!
СтранаВеликобритания, США, Германия, ОАЭ
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.9 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Камбл
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- РГАктёр
Рики
Гарсиа
- ЮКАктёр
Юджин
Кордеро
- ПОАктёр
Патрис
О’Нил
- ДНАктёр
Джим
Нортон
- Актриса
Брук
Шилдс
- МПАктёр
Мэтт
Прокоп
- ББАктёр
Билли
Буш
- Актёр
Кен
Жонг
- АКАктриса
Анджела
Кинси
- ДГСценарист
Джош
Гилберт
- Продюсер
Роберт
Симондс
- ТАПродюсер
Тодд
Арноу
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ЛДМонтажёр
Лоуренс
Джордан
- ПЛОператор
Питер
Лайонс Коллистер
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр