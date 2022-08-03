Мерзлая земля (фильм, 2013) смотреть онлайн

Никто не подозревал, что порядочный семьянин, пекарь Роберт Хансенна — безжалостный маньяк, который похитил и убил более двадцати женщин. И только 17-летней Синди Полсон удалось сбежать от убийцы. Она наводит на след маньяка полицейского, который начинает опасное расследование. Ему никто не верит: Хансен — слишком приличный человек для такого обвинения, но упорный коп знает свое дело и должен дойти до конца…

