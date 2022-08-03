Мерзлая земля (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.12013, The Frozen Ground
Триллер, Драма101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Никто не подозревал, что порядочный семьянин, пекарь Роберт Хансенна — безжалостный маньяк, который похитил и убил более двадцати женщин. И только 17-летней Синди Полсон удалось сбежать от убийцы. Она наводит на след маньяка полицейского, который начинает опасное расследование. Ему никто не верит: Хансен — слишком приличный человек для такого обвинения, но упорный коп знает свое дело и должен дойти до конца…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Джон
Кьюсак
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- Актриса
Рада
Митчелл
- Актриса
Джоди
Лин О’Киф
- ММАктёр
Майкл
МакГрэйди
- КЛАктриса
Кэтрин
ЛаНаса
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- Актёр
Кевин
Данн
- ДМАктриса
Джина
Мантенья
- РЧПродюсер
Ремингтон
Чейз
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джейн
Флеминг
- МОПродюсер
Марк
Ордески
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛФХудожница
Линн
Фалконер
- СБМонтажёр
Сара
Бойд
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф