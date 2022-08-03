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Мерзлая земля

Мерзлая земля (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.12013, The Frozen Ground
Триллер, Драма101 мин18+

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О фильме

Никто не подозревал, что порядочный семьянин, пекарь Роберт Хансенна — безжалостный маньяк, который похитил и убил более двадцати женщин. И только 17-летней Синди Полсон удалось сбежать от убийцы. Она наводит на след маньяка полицейского, который начинает опасное расследование. Ему никто не верит: Хансен — слишком приличный человек для такого обвинения, но упорный коп знает свое дело и должен дойти до конца…

Страна
Великобритания, США, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Биография, Триллер
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мерзлая земля»