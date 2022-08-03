Мертвая зона (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, The Dead Zone
Ужасы, Драма99 мин18+
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О фильме
Этот фильм — история человека, который после несчастного случая обнаружил в себе выдающиеся, поистине уникальные психофизические способности и попытался найти место в окружающем мире, извлекая из своего дара пользу для всех людей.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кроненберг
- Актёр
Кристофер
Уокен
- БЭАктриса
Брук
Эдамс
- ТСАктёр
Том
Скеррит
- ГЛАктёр
Герберт
Лом
- ЭЦАктёр
Энтони
Цербе
- КДАктриса
Коллин
Дьюхёрст
- Актёр
Мартин
Шин
- НКАктёр
Николас
Кэмпбелл
- ШСАктёр
Шон
Салливан
- ДБАктриса
Джеки
Барроуз
- ДБСценарист
Джеффри
Боум
- Сценарист
Стивен
Кинг
- ДЧПродюсер
Джеффри
Чернов
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- ДХПродюсер
Дебра
Хилл
- РСМонтажёр
Рональд
Сандерс
- Оператор
Марк
Ирвин
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен