Мертвая зона
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Мертвая зона

Мертвая зона (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, The Dead Zone
Ужасы, Драма99 мин18+

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О фильме

Этот фильм — история человека, который после несчастного случая обнаружил в себе выдающиеся, поистине уникальные психофизические способности и попытался найти место в окружающем мире, извлекая из своего дара пользу для всех людей.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мертвая зона»