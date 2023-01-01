Мерцающий (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Перед полицейским управлением Лос-Анджелеса поставлена задача: найти и обезвредить преступника, на счету которого немало жертв. Непосредственно по следу убийцы идут два сыщика: Джек Коул и Джим Кэмпбелл. В таком ответственном и рискованном деле, как охота на убийцу, от партнера зависит много�е, а иногда все.



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