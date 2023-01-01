Мерцающий (фильм, 1996) смотреть онлайн
9.31996, The Glimmer Man
Боевики, Комедии87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Перед полицейским управлением Лос-Анджелеса поставлена задача: найти и обезвредить преступника, на счету которого немало жертв. Непосредственно по следу убийцы идут два сыщика: Джек Коул и Джим Кэмпбелл. В таком ответственном и рискованном деле, как охота на убийцу, от партнера зависит много�е, а иногда все.
Мерцающий смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДГРежиссёр
Джон
Грэй
- Актёр
Стивен
Сигал
- Актёр
Кинен
Айвори Уайанс
- Актёр
Боб
Гантон
- Актёр
Брайан
Кокс
- ДМАктёр
Джон
М. Джексон
- МДАктриса
Мишель
Джонсон
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- ПДАктёр
Питер
Джейсон
- РКАктёр
Райан
Кутрона
- Актёр
Ричард
Гант
- ДРПродюсер
Джулиус
Р. Нассо
- Продюсер
Стивен
Сигал
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ВКАктёр дубляжа
Вадим
Курков
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ЛРХудожник
Люк
Райчли
- ЭБХудожник
Эрни
Бишоп
- ДКМонтажёр
Донн
Кэмберн
- РБОператор
Рик
Бота
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин