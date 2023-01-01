Мерцающий
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Мерцающий

Мерцающий (фильм, 1996) смотреть онлайн

9.31996, The Glimmer Man
Боевики, Комедии87 мин18+

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Сюжет

Перед полицейским управлением Лос-Анджелеса поставлена задача: найти и обезвредить преступника, на счету которого немало жертв. Непосредственно по следу убийцы идут два сыщика: Джек Коул и Джим Кэмпбелл. В таком ответственном и рискованном деле, как охота на убийцу, от партнера зависит многое, а иногда все.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мерцающий»

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