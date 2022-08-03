Мэри Поппинс
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Детям
Мэри Поппинс

Мэри Поппинс (фильм, 1964) смотреть онлайн

7.41964, Mary Poppins
Мюзикл, Кино для детей133 мин0+

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О фильме

Семейство Бенкс озабоченно поисками няни. И как это бывает только в сказке, она появилась прямо из воздуха, прекрасная, ни на кого не похожая. Как раз такая, какую мечтали бы иметь в своем доме всякие родители.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Кино для детей, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мэри Поппинс»