Мэри Поппинс (фильм, 1964) смотреть онлайн
7.41964, Mary Poppins
Мюзикл, Кино для детей133 мин0+
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О фильме
Семейство Бенкс озабоченно поисками няни. И как это бывает только в сказке, она появилась прямо из воздуха, прекрасная, ни на кого не похожая. Как раз такая, какую мечтали бы иметь в своем доме всякие родители.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- РСРежиссёр
Роберт
Стивенсон
- Актриса
Джули
Эндрюс
- ДВАктёр
Дик
Ван Дайк
- ДТАктёр
Дэвид
Томлинсон
- ГДАктриса
Глинис
Джонс
- ГБАктриса
Гермиона
Бадделей
- РШАктриса
Рита
Шоу
- КДАктриса
Карен
Дотрис
- МГАктёр
Мэттью
Гарбер
- ЭЛАктриса
Эльза
Ланчестер
- АТАктёр
Артур
Тричер
- БУСценарист
Билл
Уолш
- ПЛСценарист
Памела
Линдон Трэверс
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- БУПродюсер
Билл
Уолш
- ИЛАктриса дубляжа
Ирина
Линдт
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- УХХудожник
Уильям
Х. Тантк
- ХГХудожник
Хэл
Гаусман
- ЭКХудожник
Эмиль
Кури
- КВМонтажёр
Коттон
Варбертон
- ЭКОператор
Эдвард
Колман