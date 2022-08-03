Мег: Монстр глубины 3D
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Мег: Монстр глубины 3D

Мег: Монстр глубины 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Meg
Ужасы, Фантастика108 мин18+

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О фильме

В Тихом океане найдена древняя впадина, скрытая под слоем сероводорода. Глубоководный батискаф отправляется исследовать объект, но на его пути встает чудовищное препятствие – доисторическая акула-мегалодон. На помощь ученым приходит опытный подводник, который встречался с монстром и раньше.

Страна
Китай, США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мег: Монстр глубины 3D»