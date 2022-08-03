Мег: Монстр глубины 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

В Тихом океане найдена древняя впадина, скрытая под слоем сероводорода. Глубоководный батискаф отправляется исследовать объект, но на его пути встает чудовищное препятствие – доисторическая акула-мегалодон. На помощь ученым приходит опытный подводник, который встречался с монстром и раньше.

