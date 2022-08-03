Мег: Монстр глубины 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Meg
Ужасы, Фантастика108 мин18+
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О фильме
В Тихом океане найдена древняя впадина, скрытая под слоем сероводорода. Глубоководный батискаф отправляется исследовать объект, но на его пути встает чудовищное препятствие – доисторическая акула-мегалодон. На помощь ученым приходит опытный подводник, который встречался с монстром и раньше.
СтранаКитай, США
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДТРежиссёр
Джон
Тёртлтауб
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актриса
Ли
Бинбин
- РУАктёр
Рэйн
Уилсон
- Актёр
Клифф
Кёртис
- УЧАктёр
Уинстон
Чао
- ШСАктриса
Шуя
Софиа Цай
- Актриса
Руби
Роуз
- ПКАктёр
Пейдж
Кеннеди
- РТАктёр
Роберт
Тейлор
- Актёр
Оулавюр
Дарри Оулафссон
- ДГСценарист
Дин
Георгарис
- ДХСценарист
Джон
Хобер
- ЭХСценарист
Эрих
Хобер
- САСценарист
Стив
Альтен
- КЭПродюсер
Кеннет
Этчити
- БЭПродюсер
Белль
Эйвери
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- РБХудожник
Роберт
Бэвин
- КСХудожник
Ким
Синклер
- АНХудожница
Аманда
Нил
- ГМХудожник
Грант
Мейджор
- Оператор
Том
Стерн
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс