Медвежонок Бамси и замок разбойников (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.32014, Bamse och tjuvstaden
Мультфильм, Мюзикл63 мин6+
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О фильме
Накануне дня рождения Черепашкина Бамси и его друзьям предстоит отправиться в путешествие, которые будет наполнено опасными приключениями. Всe, ради того, чтобы помешать коварным планам риса Рейнарда.
СтранаШвеция
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- КРРежиссёр
Кристиан
Рюлтениус
- ПХАктёр
Петер
Хабер
- МААктёр
Морган
Аллинг
- СКАктёр
Стив
Кратц
- МХАктёр
Магнус
Харенстам
- ЛААктёр
Лейф
Андре
- ТБАктёр
Томас
Больме
- ТШАктриса
Теа
Шерне
- ШНАктёр
Шебли
Ниаварани
- ИЛАктриса
Иа
Лангхаммер
- МБАктриса
Мария
Больме
- ТТСценарист
Томас
Тивемарк
- ЙКСценарист
Йохан
Киндблом
- РАСценарист
Руне
Андреассон
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков