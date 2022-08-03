Медвежонок Бамси и замок разбойников
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Детям
Медвежонок Бамси и замок разбойников

Медвежонок Бамси и замок разбойников (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.32014, Bamse och tjuvstaden
Мультфильм, Мюзикл63 мин6+

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О фильме

Накануне дня рождения Черепашкина Бамси и его друзьям предстоит отправиться в путешествие, которые будет наполнено опасными приключениями. Всe, ради того, чтобы помешать коварным планам риса Рейнарда.

Страна
Швеция
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Медвежонок Бамси и замок разбойников»