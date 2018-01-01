Wink
Медвежонок Бамси и замок разбойников
Актёры и съёмочная группа фильма «Медвежонок Бамси и замок разбойников»

Режиссёры

Кристиан Рюлтениус

Christian Ryltenius
Режиссёр

Актёры

Петер Хабер

Peter Haber
АктёрBamse
Морган Аллинг

Morgan Alling
АктёрLille Skutt
Стив Кратц

Steve Kratz
АктёрSkalman
Магнус Харенстам

Magnus Härenstam
АктёрReinard Räv
Лейф Андре

Leif Andrée
АктёрKnocke / Smocke
Томас Больме

Tomas Bolme
Актёррассказчик
Теа Шерне

Tea Stjärne
АктрисаNalle-Maja
Шебли Ниаварани

Shebly Niavarani
АктёрVargen
Иа Лангхаммер

Ia Langhammer
АктрисаFarmor
Мария Больме

Maria Bolme
АктрисаBrummelisa

Сценаристы

Томас Тивемарк

Tomas Tivemark
Сценарист
Йохан Киндблом

Johan Kindblom
Сценарист
Руне Андреассон

Rune Andréasson
Сценарист

Актёры дубляжа

Андрей Зайцев

Актёр дубляжа
Светлана Кузнецова

Актриса дубляжа
Андрей Лёвин

Актёр дубляжа
Александр Васильев

Актёр дубляжа
Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа