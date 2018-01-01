Актёры и съёмочная группа фильма «Медвежонок Бамси и замок разбойников»

WinkДетямМедвежонок Бамси и замок разбойниковАктёры и съёмочная группа фильма «Медвежонок Бамси и замок разбойников»
Актёры
АктёрBamse
Петер ХаберPeter Haber
АктёрLille Skutt
Морган АллингMorgan Alling
АктёрSkalman
Стив КратцSteve Kratz
АктёрReinard Räv
Магнус ХаренстамMagnus Härenstam
АктёрKnocke / Smocke
Лейф АндреLeif Andrée
Актёррассказчик
Томас БольмеTomas Bolme
АктрисаNalle-Maja
Теа ШернеTea Stjärne
АктёрVargen
Шебли НиавараниShebly Niavarani
АктрисаFarmor
Иа ЛангхаммерIa Langhammer
АктрисаBrummelisa