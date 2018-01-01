Медовый месяц (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Элизабет всегда мечтала очаровать достойного человека, и чтобы он увeз еe подальше ото всех уродств этого мира. И вот мечта сбывается — девушка выходит замуж за блестящего учeного Генри, на много лет еe старше. Тот привозит жену в свой особняк, и говорит, что все в этом доме — для неe, кроме одной комнаты, в которую нельзя заходить ни в коем случае. Прислуга относится к новой хозяйке с почтением, но та чувствует, что что-то не так. Однажды, когда супруг отлучается по делам, Элизабет решает выяснить, что же это за загадочная запретная комната.



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