Меч в камне
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Меч в камне

Меч в камне (фильм, 1963) смотреть онлайн

1963, The Sword in the Stone
Мультфильм, Приключения76 мин6+

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О фильме

В стародавние времена в центре Лондона появился громадный камень с замурованным в нем старинным мечом. Золотая надпись на мече гласила, что королем Англии станет тот, кто вытащит этот заколдованный меч, доказав тем самым свою особую силу и право на власть.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Меч в камне»