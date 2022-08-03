Меч в камне (фильм, 1963) смотреть онлайн
1963, The Sword in the Stone
Мультфильм, Приключения76 мин6+
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О фильме
В стародавние времена в центре Лондона появился громадный камень с замурованным в нем старинным мечом. Золотая надпись на мече гласила, что королем Англии станет тот, кто вытащит этот заколдованный меч, доказав тем самым свою особую силу и право на власть.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВРРежиссёр
Вольфганг
Райтерман
- КДРежиссёр
Клайд
Джероними
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хэнд
- СКАктёр
Себастьян
Кабот
- КСАктёр
Карл
Свенсон
- РСАктёр
Рикки
Соренсен
- ДМАктёр
Джуниос
Мэтьюз
- ДТАктриса
Джинни
Тайлер
- МВАктриса
Марта
Вентуорф
- НЭАктёр
Норман
Элден
- АНАктёр
Алан
Напье
- РРАктёр
Ричард
Рейтерман
- РРАктёр
Роберт
Рейтерман
- БПСценарист
Билл
Пит
- ТХСценарист
Т.
Х. Уайт
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- Актёр дубляжа
Александр
Леньков
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- КАХудожник
Кен
Андерсон
- ДБКомпозитор
Джордж
Брунс