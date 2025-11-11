Матч (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, The Match
Мелодрама, Комедия18+
О фильме
Команды двух пивных баров из Шотландии ведут давнюю борьбу за лидерство, проводя ежегодный футбольный матч. И ни разу парням из бара «Бенни» не удавалось победить этих выскочек из «Бистро». Но в этом году они должны выиграть. Любой ценой!
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Спортивный, Мелодрама
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Дэвис
- МБАктёр
Макс
Бисли
- АБАктриса
Айла
Блэр
- Актриса
Лора
Фрейзер
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- ДХАктёр
Дэвид
Хейман
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- Актёр
Пирс
Броснан
- БПАктёр
Билл
Патерсон
- ИРАктёр
Иэйн
Робертсон
- СХАктриса
Сэлли
Хоуитт
- МНАктёр
Майкл
Нардон
- СФАктриса
Саманта
Фокс
- ДУАктёр
Джонатан
Уотсон
- ПДАктёр
Пол
Дунэн
- МОАктёр
Марк
О’Харе
- ГМАктёр
Гари
МакКормак
- ХРАктриса
Хоуп
Росс
- Актёр
Дэвид
О’Хара
- ЭГАктёр
Энди
Грэй
- ГЛАктёр
Гари
Льюис
- РБАктёр
Расселл
Барр
- КСАктёр
Крис
Симес
- НМАктёр
Нил
Морисси
- ЭМАктёр
Эдвард
МакКуиллан
- РДАктёр
Рон
Донаки
- ВХАктриса
Валери
Хантер
- ММАктёр
Майкл
Маллен
- БДАктёр
Бернард
Джой
- ЭКАктриса
Эмма
Кричтон
- КГАктриса
Кэй
Галли
- АШАктёр
Алан
Ширер
- ЭМАктриса
Энн
Мюррэй
- СМАктёр
Стюарт
Маклеод
- ПДАктёр
Пол
Дауни
- СЛАктёр
Скотт
Ломакс
- ШРАктёр
Шон
Расселл
- АМАктёр
Алекс
МакОли
- КУАктёр
Крис
Уилсон
- АВАктёр
Алан
Винтер
- КГАктёр
Кенни
Гибсон
- ЛРАктёр
Лоуренс
Ричардсон
- МДСценарист
Майкл
Дэвис
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- АСПродюсер
Аллан
Скотт
- Продюсер
Пирс
Броснан
- Продюсер
Стив
Голин
- ВСОператор
Витольд
Сток
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс