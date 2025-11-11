Матч
Матч (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, The Match
Мелодрама, Комедия18+

О фильме

Команды двух пивных баров из Шотландии ведут давнюю борьбу за лидерство, проводя ежегодный футбольный матч. И ни разу парням из бара «Бенни» не удавалось победить этих выскочек из «Бистро». Но в этом году они должны выиграть. Любой ценой!

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Спортивный, Мелодрама

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

