Матч (фильм, 1999) смотреть онлайн

Команды двух пивных баров из Шотландии ведут давнюю борьбу за лидерство, проводя ежегодный футбольный матч. И ни разу парням из бара «Бенни» не удавалось победить этих выскочек из «Бистро». Но в этом году они должны выиграть. Любой ценой!

