Сюжет
Британский криминальный боевик с Джейсоном Стэйтемом и Джейсоном Флемингом. Суровый фильм про рабочий класс в духе «Пчеловода» и «Перевозчика». Фильм «Мастер» (2025) — в кино до 10 апреля.
Достойный продолжатель линейки боевиков со Стэйтемом, сохраняющий их общее настроение и атмосферы. Левон Кейд трудится мастером-бригадиром на стройке, который имеет за плечами опыт службы правительственным секретным агентом. Этот опыт дает ему огромное преимущество в понимании преступных схем, владении разными видами оружия и рукопашного боя. Много лет Кейд скрывает эти навыки от коллег, притворяясь молчаливым и мрачноватым работягой с туманной судьбой за плечами. Несмотря на то, что он хочет спокойной жизни и избегает ввязываться в конфликты, от одного происшествия он не может остаться в стороне. Когда дочь босса оказывается похищена, Кейд соглашается на риск, чтобы вернуть девушку домой в безопасности. Крутому парню придется сбросить маску секретности, чтобы снова наступить преступности на хвост. На фильм «Мастер» купить билеты однозначно стоит любителям брутальных боевиков, в центре которых правильный парень с известными цитатами.
Удастся ли Левону снова вернуться в русло мирной жизни и вернуть туда невиновную девушку? Узнаем в фильме «Мастер» (2025): билеты в кино можно приобрести через сервис Афиша на сервисе Wink.
Мастер покупка билетов в кино онлайн
Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Эйр
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- МНАктёр
Мераб
Нинидзе
- МОАктёр
Максимилиан
Осински
- КФАктёр
Кокей
Фалкоу
- Актёр
Майкл
Пенья
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- НГАктриса
Ноэми
Гонсалес
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- ЧДСценарист
Чак
Диксон
- Продюсер
Билл
Блок
- ДФПродюсер
Джон
Фридберг
- КЛПродюсер
Крис
Лонг
- ККПродюсер
Кевин
Кинг Темплтон
- ДЛХудожник
Джеймс
Льюис
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин