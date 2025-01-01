Сюжет

Британский криминальный боевик с Джейсоном Стэйтемом и Джейсоном Флемингом. Суровый фильм про рабочий класс в духе «Пчеловода» и «Перевозчика». Фильм «Мастер» (2025) — в кино до 10 апреля.



Достойный продолжатель линейки боевиков со Стэйтемом, сохраняющий их общее настроение и атмосферы. Левон Кейд трудится мастером-бригадиром на стройке, который имеет за плечами опыт службы правительственным секретным агентом. Этот опыт дает ему огромное преимущество в понимании преступных схем, владении разными видами оружия и рукопашного боя. Много лет Кейд скрывает эти навыки от коллег, притворяясь молчаливым и мрачноватым работягой с туманной судьбой за плечами. Несмотря на то, что он хочет спокойной жизни и избегает ввязываться в конфликты, от одного происшествия он не может остаться в стороне. Когда дочь босса оказывается похищена, Кейд соглашается на риск, чтобы вернуть девушку домой в безопасности. Крутому парню придется сбросить маску секретности, чтобы снова наступить преступности на хвост. На фильм «Мастер» купить билеты однозначно стоит любителям брутальных боевиков, в центре которых правильный парень с известными цитатами.



Удастся ли Левону снова вернуться в русло мирной жизни и вернуть туда невиновную девушку? Узнаем в фильме «Мастер» (2025): билеты в кино можно приобрести через сервис Афиша на сервисе Wink.



Мастер покупка билетов в кино онлайн