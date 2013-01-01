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Мастер тай-цзи

Мастер тай-цзи (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Man of Tai Chi
Боевики100 мин18+

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Сюжет

Пекин. Амбициозный юноша кличке «Тигр» подрабатывает скромным курьером, но после работы он изучает боевые искусства Тайцзи Лин Кун. Донака Марк открывает подпольный бойцовский клуб. Подыскивая новую «звезду», Донака пытается приманить Тигра обещанием лeгкого заработка...

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мастер тай-цзи»

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