Мастер тай-цзи (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Пекин. Амбициозный юноша кличке «Тигр» подрабатывает скромным курьером, но после работы он изучает боевые искусства Тайцзи Лин Кун. Донака Марк открывает подпольный бойцовский клуб. Подыскивая новую «звезду», Донака пытается приманить Тигра обещанием лeгкого заработка...



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