Мамочка серийный убийца
Актёры и съёмочная группа фильма «Мамочка серийный убийца»

Режиссёры

Джон Уотерс

John Waters
Режиссёр

Актёры

Кэтлин Тёрнер

Kathleen Turner
АктрисаMom
Сэм Уотерстон

Sam Waterston
АктёрDad
Рики Лейк

Ricki Lake
АктрисаMisty
Мэттью Лиллард

Matthew Lillard
АктёрChip
Скотт Морган

Scott Morgan
Актёр
Уолт Макферсон

Walt MacPherson
АктёрDetective Gracey
Джастин Уэйлин

Justin Whalin
АктёрScotty
Патриция Даннок

Patricia Dunnock
Актриса
Лонни Хорси

Lonnie Horsey
Актёр
Минк Стоул

Mink Stole
АктрисаDottie Hinkle

Сценаристы

Джон Уотерс

John Waters
Сценарист

Продюсеры

Джон Фидлер

John Fiedler
Продюсер
Джозеф М. Караччоло мл.

Joseph M. Caracciolo Jr.
Продюсер
Пэт Моран

Pat Moran
Продюсер

Художники

Дэвид Дж. Бомба

David J. Bomba
Художник
Ван Смит

Van Smith
Художник

Монтажёры

Эрика Хаггинс

Erica Huggins
Монтажёр

Операторы

Роберт М. Стивенс

Robert M. Stevens
Оператор

Композиторы

Бэзил Поледурис

Basil Poledouris
Композитор