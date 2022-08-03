Типичная американская семья — как в рекламе. Большой дом в Балтиморе. Мамочка-домохозяйка: милая, любящая и настолько безупречная, что того и гляди запоет. Да, вот еще: когда детишки уходят в школу а муж на работу, она… убивает.

