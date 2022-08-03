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Мамочка серийный убийца

Мамочка серийный убийца (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Serial Mom
Триллер, Комедия89 мин18+

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О фильме

Типичная американская семья — как в рекламе. Большой дом в Балтиморе. Мамочка-домохозяйка: милая, любящая и настолько безупречная, что того и гляди запоет. Да, вот еще: когда детишки уходят в школу а муж на работу, она… убивает.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мамочка серийный убийца»