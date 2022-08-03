Маменькин сыночек
Wink
Фильмы
Маменькин сыночек

Маменькин сыночек (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.11998, The Waterboy
Комедия, Спортивный86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Великовозрастный балбес Бобби Буше все тридцать лет своей жизни делал то, что ему велела мамочка. В результате он сделал блестящую карьеру… в качестве разносчика воды для футбольной команды. Маменькин сынок так бы и остался в тени чемпионов, если бы новый тренер вдруг не заметил, что этот мальчик на побегушках слишком быстро бегает.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маменькин сыночек»