Маменькин сыночек (фильм, 1998) смотреть онлайн

Великовозрастный балбес Бобби Буше все тридцать лет своей жизни делал то, что ему велела мамочка. В результате он сделал блестящую карьеру… в качестве разносчика воды для футбольной команды. Маменькин сынок так бы и остался в тени чемпионов, если бы новый тренер вдруг не заметил, что этот мальчик на побегушках слишком быстро бегает.

