Маменькин сыночек (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.11998, The Waterboy
Комедия, Спортивный86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Великовозрастный балбес Бобби Буше все тридцать лет своей жизни делал то, что ему велела мамочка. В результате он сделал блестящую карьеру… в качестве разносчика воды для футбольной команды. Маменькин сынок так бы и остался в тени чемпионов, если бы новый тренер вдруг не заметил, что этот мальчик на побегушках слишком быстро бегает.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ФКРежиссёр
Фрэнк
Корачи
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актриса
Кэти
Бейтс
- ГУАктёр
Генри
Уинклер
- ФБАктриса
Файруза
Балк
- ДРАктёр
Джерри
Рид
- ЛГАктёр
Лоуренс
Гиллиард мл.
- БКАктёр
Блейк
Кларк
- ПДАктёр
Питер
Данте
- АУАктёр
Аль
Уайтинг
- Сценарист
Тим
Херлихи
- Сценарист
Адам
Сэндлер
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- Продюсер
Роберт
Симондс
- ФАПродюсер
Филлис
Алиа
- МХПродюсер
Мишель
Холдсворт
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лушин
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Летенков
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Мазуркевич
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- ААХудожник
Алан
Ау
- БПХудожница
Барбара
Петерсон
- СБОператор
Стивен
Бернштейн
- АПКомпозитор
Алан
Паскуа