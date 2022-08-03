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Мама поневоле

Мама поневоле (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Мама поневоле
Мелодрама111 мин18+

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О фильме

У пятнадцатилетней Юли в автокатастрофе погибает мать. Опекунство поручают родной тете девочки — преуспевающему хирургу. В их жизни появляется Игорь Воронцов — отец Юли. Игорь в прошлом известный джазовый музыкант. Его появление в жизни девочки и Татьяны очень влияет на ход событий этой, казалось бы заурядной жизненной ситуации…

Страна
Украина, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Мама поневоле»