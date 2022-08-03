Мама поневоле (фильм, 2012) смотреть онлайн

У пятнадцатилетней Юли в автокатастрофе погибает мать. Опекунство поручают родной тете девочки — преуспевающему хирургу. В их жизни появляется Игорь Воронцов — отец Юли. Игорь в прошлом известный джазовый музыкант. Его появление в жизни девочки и Татьяны очень влияет на ход событий этой, казалось бы заурядной жизненной ситуации…

