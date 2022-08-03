Мама поневоле (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Мама поневоле
Мелодрама111 мин18+
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О фильме
У пятнадцатилетней Юли в автокатастрофе погибает мать. Опекунство поручают родной тете девочки — преуспевающему хирургу. В их жизни появляется Игорь Воронцов — отец Юли. Игорь в прошлом известный джазовый музыкант. Его появление в жизни девочки и Татьяны очень влияет на ход событий этой, казалось бы заурядной жизненной ситуации…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- ЕСРежиссёр
Ева
Стрельникова
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- Актёр
Игорь
Верник
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- ВВАктриса
Вероника
Вернадская
- АКАктриса
Алёна
Колесниченко
- АМАктриса
Антонина
Макарчук
- СМАктёр
Станислав
Мельник
- НЛАктриса
Наталья
Ляшенко
- СМАктёр
Станислав
Москвин
- ЮПАктёр
Юрий
Потапенко
- АИСценарист
Альбина
Ильченко
- ГППродюсер
Галина
Пилютикова
- ОРПродюсер
Олег
Руденко
- ЕСПродюсер
Ева
Стрельникова
- ЕВХудожница
Екатерина
Винокурова
- ИРМонтажёр
Инесса
Рагулина
- АШОператор
Александр
Шилов