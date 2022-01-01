Мама мафия (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Безбашенная комедия об американке, оказавшейся в гуще разборок римских кланов.
В жизни Кристен все идет не так, как бы ей хотелось: муж изменяет направо и налево, сын мечтает сбежать от родителей, на работе снова проблемы. Так что когда незнакомка по телефону сообщает, что дед Кристен скончался, она использует возможность, чтобы ненадолго отвлечься от забот, и отправляется на похороны в солнечную Италию. Однако приехав, женщина узнает недвусмысленные подробности о жизни дедушки. Оказывается, дон Джузеппе был главой мафиозного клана Бальбано, а своей наследницей назначил внучку. Теперь ей самой грозит смерть от рук убийц деда — семьи Романо; на помощь приходит правая рука предыдущего главы семейства Бьянка, но враги не оставляют попыток добраться до Кристен. Делать нечего, теперь ее единственный вариант — принять бразды правления и договориться с Романо о перемирии.
Чем закончатся итальянские страсти для клана Бальбано и самой Кристен? Тони Колетт и Моника Белуччи в криминальной комедии «Мама мафия» — фильм смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- КХРежиссёр
Кэтрин
Хардвик
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актриса
Моника
Беллуччи
- СНАктриса
Софиа
Номвете
- ЭСАктёр
Эдуардо
Скарпетта
- АПАктёр
Альфонсо
Перуджини
- ФМАктёр
Франческо
Мастроянни
- ДКАктёр
Джулио
Корсо
- ДРАктриса
Дора
Романо
- ДДАктёр
Джузеппе
Дзено
- ВПАктёр
Винченцо
Пирротта
- ДМСценарист
Дж.
Майкл Фельдман
- ДДСценарист
Дэбби
Джун
- Сценарист
Аманда
Шт�ерс
- Продюсер
Тони
Коллетт
- Продюсер
Аманда
Штерс
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ГОАктёр дубляжа
Глеб
Орлов
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес