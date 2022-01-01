Мама мафия (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Безбашенная комедия об американке, оказавшейся в гуще разборок римских кланов.



В жизни Кристен все идет не так, как бы ей хотелось: муж изменяет направо и налево, сын мечтает сбежать от родителей, на работе снова проблемы. Так что когда незнакомка по телефону сообщает, что дед Кристен скончался, она использует возможность, чтобы ненадолго отвлечься от забот, и отправляется на похороны в солнечную Италию. Однако приехав, женщина узнает недвусмысленные подробности о жизни дедушки. Оказывается, дон Джузеппе был главой мафиозного клана Бальбано, а своей наследницей назначил внучку. Теперь ей самой грозит смерть от рук убийц деда — семьи Романо; на помощь приходит правая рука предыдущего главы семейства Бьянка, но враги не оставляют попыток добраться до Кристен. Делать нечего, теперь ее единственный вариант — принять бразды правления и договориться с Романо о перемирии.



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