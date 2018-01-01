Wink
Детям
Маленькие Женщины
Актёры и съёмочная группа фильма «Маленькие Женщины»

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленькие Женщины»

Режиссёры

Джиллиан Армстронг

Джиллиан Армстронг

Gillian Armstrong
Режиссёр

Актёры

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер

Winona Ryder
АктрисаJo March
Гэбриел Бирн

Гэбриел Бирн

Gabriel Byrne
АктёрFriedrich Bhaer
Трини Альварадо

Трини Альварадо

Trini Alvarado
АктрисаMeg March
Саманта Мэтис

Саманта Мэтис

Samantha Mathis
АктрисаOlder Amy March
Кирстен Данст

Кирстен Данст

Kirsten Dunst
АктрисаYounger Amy March
Клэр Дэйнс

Клэр Дэйнс

Claire Danes
АктрисаBeth March
Кристиан Бэйл

Кристиан Бэйл

Christian Bale
АктёрLaurie
Эрик Столц

Эрик Столц

Eric Stoltz
АктёрJohn Brooke
Мэри Уикс

Мэри Уикс

Mary Wickes
АктрисаAunt March
Сьюзен Сарандон

Сьюзен Сарандон

Susan Sarandon
АктрисаMrs. March

Сценаристы

Робин Суикорд

Робин Суикорд

Robin Swicord
Сценарист
Луиза Мэй Олкотт

Луиза Мэй Олкотт

Louisa May Alcott
Сценарист

Продюсеры

Уоррен Карр

Уоррен Карр

Warren Carr
Продюсер
Дениз Ди Нови

Дениз Ди Нови

Denise Di Novi
Продюсер
Робин Суикорд

Робин Суикорд

Robin Swicord
Продюсер

Художники

Ричард Хьюдолин

Ричард Хьюдолин

Richard Hudolin
Художник
Коллин Этвуд

Коллин Этвуд

Colleen Atwood
Художница
Джим Эриксон

Джим Эриксон

Jim Erickson
Художник

Операторы

Джефри Симпсон

Джефри Симпсон

Geoffrey Simpson
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор