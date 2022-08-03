Маленькие Женщины (фильм, 1994) смотреть онлайн

Возможно, имя Луизы Мэй Элкотт не столь популярно, но именно ее творение легло в основу фильма «Маленькие женщины». История настолько полюбилась зрителю, что получала несколько жизней на экране. Наиболее удачной считают версию, снятую в 1994 году режиссером Джиллиан Армстронг. Актерский состав кино – звездная элита - Трини Альварадо, Вайнона Райдер, Клэр Дейнс, Кирстен Данст, Сьюзан Сэрандон и Кристиан Бэйл. Сюжет погружает зрителя в эпоху Гражданской войны, именно в это время проходит взросление четырех сестер. События фильма «Маленькие женщины» разворачиваются в штате Массачусетс, в канун Рождества, первого Рождества, которое Джо, Эми, Мег и Бэт встречают без отца, сражающегося в это время на войне. Вдали от отца, девушкам приходится решать крупные и мелкие проблемы под руководством их матери, по имени Эбигейл Марч, которую они с любовью зовут Марми. Кино «Little Women» наполнено оптимизмом и поддержкой близких, оно пробуждает ощущение того, что, несмотря на все невзгоды, болезни и трудности все непременно будет хорошо. Решив смотреть фильм «Маленькие женщины» вы познакомитесь с сестрами, каждая из которых имеет свой характер, интересы, мечты и недостатки. Мег – старшая из сестер, стремится попасть в высшее общество, но однажды осуществив свою мечту, выносит самый главный урок – не в деньгах счастье. Джо – мальчик-сорванец, мечтает разрушить рамки приличного поведения для девушки и только наставления матери помогают ей избегать неприятных ситуаций. Бет – робкая и тихая, та, которой будущим уготовлена участь незаметной хранительницы очага. Эгоистичная Эми, страдающая от собственного тщеславия, так же не останется без жизненного урока. «Little Women» - это тихий домашний фильм, который будет приятно смотреть онлайн бесплатно в кругу семьи. Собранный из хорошо продуманных мелочей: пейзажи, красивые костюмы, бытовые детали, музыка, саундтрек он подарит зрителю незабываемый вечер.

