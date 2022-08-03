Маленькая принцесса (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Маленькая принцесса
Семейный87 мин18+
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О фильме
Капитан Кру привозит свою любимую дочь Сару, которую он называет «маленькой принцессой», в один из лучших и самых дорогих пансионов, чтобы она получила хорошее образование. Сам он вынужден на время уехать. Добрая девочка сразу нашла в пансионе хороших подруг.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ВГРежиссёр
Владимир
Грамматиков
- АМАктриса
Анастасия
Меськова
- Актриса
Лянка
Грыу
- Актёр
Игорь
Ясулович
- АДАктриса
Алла
Демидова
- АТАктриса
Анна
Терехова
- ЕГАктёр
Егор
Грамматиков
- СДАктёр
Степан
Деметр
- ЕМАктриса
Екатерина
Михайловская
- Актриса
Мария
Машкова
- АДАктриса
Анна
Дякина
- ВЖСценарист
Владимир
Железников
- ФХСценарист
Фрэнсис
Ходжсон Бёрнетт
- МЛПродюсер
Михаил
Литвак
- МЗПродюсер
Михаил
Зильберман
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- РХХудожница
Регина
Хомская
- ААОператор
Александр
Антипенко
- ВДКомпозитор
Владимир
Давыденко