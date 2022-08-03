Капитан Кру привозит свою любимую дочь Сару, которую он называет «маленькой принцессой», в один из лучших и самых дорогих пансионов, чтобы она получила хорошее образование. Сам он вынужден на время уехать. Добрая девочка сразу нашла в пансионе хороших подруг.

