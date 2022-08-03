Маленькая принцесса
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Маленькая принцесса

Маленькая принцесса (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Маленькая принцесса
Семейный87 мин18+

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О фильме

Капитан Кру привозит свою любимую дочь Сару, которую он называет «маленькой принцессой», в один из лучших и самых дорогих пансионов, чтобы она получила хорошее образование. Сам он вынужден на время уехать. Добрая девочка сразу нашла в пансионе хороших подруг.

Страна
Россия
Жанр
Семейный
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленькая принцесса»