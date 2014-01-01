Мальчики + девочки = (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Социальная драма про подростков, вынужденных торговать мелочeвкой в пробках на Тверском бульваре. Заниматься уличной торговлей каждого из героев заставила своя причина, но на дороге проблемы у них общие ― корыстные взрослые постоянно обманывают наивных ребят. Смогут ли они дать отпор?



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