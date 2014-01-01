Мальчики + девочки = (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Мальчики + девочки =
Боевики, Приключения82 мин12+
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Сюжет
Социальная драма про подростков, вынужденных торговать мелочeвкой в пробках на Тверском бульваре. Заниматься уличной торговлей каждого из героев заставила своя причина, но на дороге проблемы у них общие ― корыстные взрослые постоянно обманывают наивных ребят. Смогут ли они дать отпор?
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Криминал
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- ЕСРежиссёр
Евгений
Соколов
- АМАктёр
Артем
Минин
- ВЛАктриса
Влада
Лукина
- НМАктриса
Наталия
Меньшова
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актёр
Вячеслав
Манучаров
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- ОДАктриса
Ольга
Дыховичная
- Актёр
Семён
Трескунов
- Актёр
Алексей
Лукин
- АПАктриса
Анна
Проскурина
- ЕФСценарист
Евгений
Фролов
- ДППродюсер
Дмитрий
Потемкин
- ЮМОператор
Юрий
Михайлишин