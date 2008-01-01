Мальчик в полосатой пижаме (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Восьмилетний Бруно только переезжает в новый дом, а его отец уже получает повышение, став комендантом нацистского концлагеря. Юный герой жадно исследует все местные окрестности и вопреки запрету родителей сильно отдаляется от дома. Для Бруно войны не существует, даже когда он встречает люде�й в пижамах, отделенных от него колючей проволокой.



«Мальчик в полосатой пижаме» — драматическая кинолента режиссера Марка Хермана о дружбе сына коменданта концлагеря и еврейского мальчика. Фильм был снят на основе одноименной книги Джона Бойна, опубликованной в 2006 году. Мировая премьера картины состоялась в 2008 году.



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