Мальчик в полосатой пижаме (фильм, 2008) смотреть онлайн
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Сюжет
Восьмилетний Бруно только переезжает в новый дом, а его отец уже получает повышение, став комендантом нацистского концлагеря. Юный герой жадно исследует все местные окрестности и вопреки запрету родителей сильно отдаляется от дома. Для Бруно войны не существует, даже когда он встречает люде�й в пижамах, отделенных от него колючей проволокой.
«Мальчик в полосатой пижаме» — драматическая кинолента режиссера Марка Хермана о дружбе сына коменданта концлагеря и еврейского мальчика. Фильм был снят на основе одноименной книги Джона Бойна, опубликованной в 2006 году. Мировая премьера картины состоялась в 2008 году.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- МХРежиссёр
Марк
Херман
- Актёр
Эйса
Баттерфилд
- ДСАктёр
Джек
Скэнлон
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актриса
Вера
Фармига
- ЭБАктриса
Эмбер
Битти
- ШХАктриса
Шила
Хэнкок
- РДАктёр
Ричард
Джонсон
- КХАктриса
Кара
Хорган
- ДХАктёр
Дэвид
Хейман
- Актёр
Руперт
Френд
- МХСценарист
Марк
Херман
- ДБСценарист
Джон
Бойн
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- Продюсер
Рози
Элисон
- МХПродюсер
Марк
Херман
- КЛПродюсер
Кристин
Ланган
- КЕАктёр дубляжа
Константин
Ефимов
- ВМАктёр дубляжа
Владислав
Мурох
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ОВАктриса дубляжа
Ольга
Вечерик
- РМХуд�ожник
Род
МакЛин
- РРХудожник
Разван
Раду
- НУХудожница
Натали
Уорд
- БДОператор
Бенуа
Деломм
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер