Мальчик в полосатой пижаме
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Мальчик в полосатой пижаме

Мальчик в полосатой пижаме (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.32008, The Boy in the Striped Pyjamas
Драмы90 мин12+

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Сюжет

Восьмилетний Бруно только переезжает в новый дом, а его отец уже получает повышение, став комендантом нацистского концлагеря. Юный герой жадно исследует все местные окрестности и вопреки запрету родителей сильно отдаляется от дома. Для Бруно войны не существует, даже когда он встречает людей в пижамах, отделенных от него колючей проволокой.

«Мальчик в полосатой пижаме» — драматическая кинолента режиссера Марка Хермана о дружбе сына коменданта концлагеря и еврейского мальчика. Фильм был снят на основе одноименной книги Джона Бойна, опубликованной в 2006 году. Мировая премьера картины состоялась в 2008 году.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик в полосатой пижаме»

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