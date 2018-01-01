Wink
Детям
Мальчик как мальчик
Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик как мальчик»

Режиссёры

Наталия Голованова

Режиссёр

Актёры

Лия Ахеджакова

Актрисаозвучка
Людмила Шапошникова

Актрисаозвучка
Всеволод Ларионов

Актёрозвучка
Светлана Степченко

Актрисаозвучка

Сценаристы

Мария Дейнего

Сценарист
Владимир Голованов

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Продюсер

Художники

Татьяна Строева

Художница

Монтажёры

Галина Смирнова

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Вячеслав Артемов

Композитор