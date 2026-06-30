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Детям
Игры
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Wink
Мария Дейнего
Мария Дейнего
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Карьера
Сценарист
Дата рождения
22 сентября 1951 г.
(74 года)
Фильмография
Все
Сценарист
Сценарист
8.2
От дождя до дождя
1990
, 9 мин
Бесплатно
8.4
Кот и клоун
1988
, 10 мин
Бесплатно
8.3
Мальчик как мальчик
1986
, 9 мин
Бесплатно