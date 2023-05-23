Любовные штучки (фильм, 2022) смотреть онлайн

Марвин Бош — самый популярный актер страны. Он — звезда фильмов, ток-шоу и сериалов, за каждым его шагом следят десятки папарацци и миллионы поклонников. Однажды Марвин оступился, что сразу же стало достоянием всей страны, и вынужден теперь залечь на дно. Он находит временное пристанище в небольшом захудалом театре, находящемся на грани банкротства. Удастся ли Марвину восстановить свою репутацию и дать шанс настоящей любви, находясь под пристальным вниманием изумленной местной публики?

