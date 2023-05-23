Любовные штучки (фильм, 2022) смотреть онлайн
7.22022, Liebesdings
Мелодрама, Комедия91 мин18+
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О фильме
Марвин Бош — самый популярный актер страны. Он — звезда фильмов, ток-шоу и сериалов, за каждым его шагом следят десятки папарацци и миллионы поклонников. Однажды Марвин оступился, что сразу же стало достоянием всей страны, и вынужден теперь залечь на дно. Он находит временное пристанище в небольшом захудалом театре, находящемся на грани банкротства. Удастся ли Марвину восстановить свою репутацию и дать шанс настоящей любви, находясь под пристальным вниманием изумленной местной публики?
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.1 IMDb
- АДРежиссёр
Аника
Деккер
- ЭМАктёр
Элиас
М’Барек
- ЛХАктриса
Люси
Хайнце
- Актриса
Пери
Баумайстер
- ЛПАктриса
Линда
Пёппель
- МКАктриса
Марен
Кройман
- Актриса
Александра
Мария Лара
- МААктёр
Марко
Альбрехт
- АБАктриса
Альмила
Багрясик
- ДБАктёр
Доминик
Боэр
- КБАктриса
Кэти
Бём
- АДСценарист
Аника
Деккер
- ФРПродюсер
Филипп
Рейтер
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ДСАктриса дубляжа
Дарья
Семенова
- Актриса дубляжа
Елена
Морозова