Любовники (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Two Lovers
Драма, Мелодрама110 мин18+
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О фильме
Новой соседкой убежденного холостяка Леонарда становится очаровательная Мишель. Теперь привыкшему к свободе мужчине предстоит нелегкий выбор между подругой семьи, которую хотят выдать за него замуж его родители, и красивой, но крайне переменчивой соседкой.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Грэй
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- ВШАктриса
Винесса
Шоу
- Актёр
Элиас
Котеас
- Актриса
Изабелла
Росселлини
- ЭДАктриса
Энн
Джойс
- ЭВАктёр
Эллиотт
Виллар
- КУАктёр
Крэйг
Уолкер
- КМАктриса
Кармен
М. Херлихи
- ДХАктёр
Дон
Хьюит мл.
- Сценарист
Джеймс
Грэй
- РМСценарист
Рик
Менелло
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- ДДПродюсер
Донна
Джильотти
- Продюсер
Джеймс
Грэй
- Продюсер
Энтони
Катагас
- Продюсер
Марк
Бутан
- КСХудожница
Кэрол
Силверман
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд