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Любовники

Любовники (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Two Lovers
Драма, Мелодрама110 мин18+

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О фильме

Новой соседкой убежденного холостяка Леонарда становится очаровательная Мишель. Теперь привыкшему к свободе мужчине предстоит нелегкий выбор между подругой семьи, которую хотят выдать за него замуж его родители, и красивой, но крайне переменчивой соседкой.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовники»