Новой соседкой убежденного холостяка Леонарда становится очаровательная Мишель. Теперь привыкшему к свободе мужчине предстоит нелегкий выбор между подругой семьи, которую хотят выдать за него замуж его родители, и красивой, но крайне переменчивой соседкой.

