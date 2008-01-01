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Любовники

Любовники (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Two Lovers
Драмы110 мин18+

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Сюжет

Новой соседкой убежденного холостяка Леонарда становится очаровательная Мишель. Теперь привыкшему к свободе мужчине предстоит нелегкий выбор между подругой семьи, которую хотят выдать за него замуж его родители, и красивой, но крайне переменчивой соседкой.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовники»

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