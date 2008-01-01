Любовники (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Новой соседкой убежденного холостяка Леонарда становится очаровательная Мишель. Теперь привыкшему к свободе мужчине предстоит нелегкий выбор между подругой семьи, которую хотят выдать за него замуж его родители, и красивой, но крайне переменчивой соседкой.



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