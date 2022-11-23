Любовная загвоздка
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Любовная загвоздка

Любовная загвоздка (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.42013, Accidental Love
Мелодрама, Комедия100 мин18+

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О фильме

По роковому стечению обстоятельств в голову хорошенькой официантки попал гвоздь. Инородное тело становится причиной непредсказуемого поведения девушки. Поскольку у нее нет медицинской страховки, врачи отказываются ее лечить. В результате она отправляется в Вашингтон, где встречает бестолкового молодого сенатора...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовная загвоздка»