Любовная загвоздка (фильм, 2013) смотреть онлайн

По роковому стечению обстоятельств в голову хорошенькой официантки попал гвоздь. Инородное тело становится причиной непредсказуемого поведения девушки. Поскольку у нее нет медицинской страховки, врачи отказываются ее лечить. В результате она отправляется в Вашингтон, где встречает бестолкового молодого сенатора...

