Любовная загвоздка (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.42013, Accidental Love
Мелодрама, Комедия100 мин18+
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О фильме
По роковому стечению обстоятельств в голову хорошенькой официантки попал гвоздь. Инородное тело становится причиной непредсказуемого поведения девушки. Поскольку у нее нет медицинской страховки, врачи отказываются ее лечить. В результате она отправляется в Вашингтон, где встречает бестолкового молодого сенатора...
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ДОРежиссёр
Дэвид
О. Расселл
- Актриса
Джессика
Бил
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Джеймс
Марсден
- ТМАктёр
Трэйси
Морган
- ДБАктёр
Джеймс
Бролин
- ДГАктриса
Дженни
Галли
- БДАктриса
Беверли
Д’Анджело
- СБАктёр
Стив
Боулс
- КГСценарист
Кристин
Гор
- МССценарист
Мэттью
Силверстин
- ДДСценарист
Дэйв
Джесер
- КДПродюсер
Киа
Джем
- ДППродюсер
Джудд
Пэйн
- МАПродюсер
Мэттью
А. Родс
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- РКМонтажёр
Роберт
К. Ламберт