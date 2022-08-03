Любовь вне правил (фильм, 2008) смотреть онлайн

1925 год. Додж Коннели — очаровательный, дерзкий капитан футбольной команды, который полон решительности сделать свою команду низшего уровня известной по всей Америке. Так в команде появляется Картер Разерфорд, любимец Америки. Начинающая репортерша Лекси копается в прошлом Картера, Додж и Картер увлекаются девушкой, что приводит к серьезному соперничеству двух товарищей по команде.

