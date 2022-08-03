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Любовь вне правил

Любовь вне правил (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Leatherheads
Драма, Спортивный108 мин18+

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О фильме

1925 год. Додж Коннели — очаровательный, дерзкий капитан футбольной команды, который полон решительности сделать свою команду низшего уровня известной по всей Америке. Так в команде появляется Картер Разерфорд, любимец Америки. Начинающая репортерша Лекси копается в прошлом Картера, Додж и Картер увлекаются девушкой, что приводит к серьезному соперничеству двух товарищей по команде.

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь вне правил»