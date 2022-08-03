Любовь вне правил (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Leatherheads
Драма, Спортивный108 мин18+
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О фильме
1925 год. Додж Коннели — очаровательный, дерзкий капитан футбольной команды, который полон решительности сделать свою команду низшего уровня известной по всей Америке. Так в команде появляется Картер Разерфорд, любимец Америки. Начинающая репортерша Лекси копается в прошлом Картера, Додж и Картер увлекаются девушкой, что приводит к серьезному соперничеству двух товарищей по команде.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- Актёр
Джон
Красински
- Актёр
Джонатан
Прайс
- ДдАктёр
Дэвид
де Фриз
- РФАктёр
Рик
Форрестер
- КСАктёр
Крэйг
С. Харпер
- МГАктёр
Малкольм
Гудвин
- МБАктёр
Мэтт
Бушнелл
- ТХАктёр
Томми
Хинкли
- РРСценарист
Рик
Рейли
- Продюсер
Грант
Хеслов
- КСПродюсер
Кэйси
Сильвер
- РФПродюсер
Роберт
Ф. Ньюмайер
- КМХудожница
Криста
Манро
- СРХудожник
Скотт
Ритенер
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман