Любовь вне правил
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Любовь вне правил

Любовь вне правил (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Leatherheads
Драмы, Мелодрамы108 мин18+

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Сюжет

1925 год. Додж Коннели — очаровательный капитан футбольной команды, благодаря которому в ней появляется Картер Разерфорд, любимец Америки. Репортерша Лекси копается в прошлом Картера, Додж и Картер увлекаются девушкой, что приводит к серьезному соперничеству двух товарищей по команде.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь вне правил»

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