Любовь по ту сторону
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь по ту сторону»

Режиссёры

Гарри Гринбергер

Harry Greenberger
Режиссёр

Актёры

Нора Арнезедер

Nora Arnezeder
АктрисаHoney Bee
Кристина Риччи

Christina Ricci
АктрисаScarlett
Дженни Берлин

Jeannie Berlin
АктрисаGoldie
Майкл Рисполи

Michael Rispoli
АктёрAngelo
Алекс Херт

Alex Hurt
АктёрPatrick
Джеки Крус

Jackie Cruz
АктрисаSusan

Сценаристы

Гарри Гринбергер

Harry Greenberger
Сценарист

Продюсеры

Кармине Фамильетти

Carmine Famiglietti
Продюсер
Гарри Гринбергер

Harry Greenberger
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Ольга Кузнецова

Актриса дубляжа
Станислав Стрелков

Актёр дубляжа

Художники

Майкл Бевинс

Michael Bevins
Художник
Патрик Сен Жан

Patrick Saint Jean
Художник

Монтажёры

Сара Корригэн

Sara Corrigan
Монтажёр

Операторы

Кристофер Уолтерс

Christopher Walters
Оператор

Композиторы

Анджело Бадаламенти

Angelo Badalamenti
Композитор
Джозеф ЛоДука

Joseph LoDuca
Композитор