Любовь к собакам обязательна (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Must Love Dogs
Мелодрама, Комедия93 мин18+
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О фильме
Учительница Сара Нолан недавно развелась со своим мужем. Ее сестры Кэрол и Кристин начинают подыскивать ей потенциального спутника жизни. Их поддерживает овдовевший отец Билл, который, найдя по Интернету подружку, всячески восхваляет такой способ знакомства. Кэрол решает сама сделать первый шаг и от имени Сары размещает на одном из сайтов ее резюме с припиской: «любовь к собакам обязательна». В результате Сара знакомится с симпатичным Джейком…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ГДРежиссёр
Гари
Дэвид Голдберг
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Джон
Кьюсак
- Актриса
Элизабет
Перкинс
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- Актёр
Дермот
Малруни
- СЧАктриса
Стокард
Ченнинг
- АХАктриса
Али
Хиллис
- БУАктёр
Брэд
Уильям Хенке
- ДГАктриса
Джули
Гонсало
- ГХАктёр
Гленн
Хауэртон
- ГДСценарист
Гари
Дэвид Голдберг
- ГДПродюсер
Гари
Дэвид Голдберг
- Продюсер
Дженнифер
Тодд
- СТПродюсер
Сюзанн
Тодд
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ККХудожник
Кевин
Кэвэно
- ГМХудожница
Гамила
Мариана Факри
- ЭАМонтажёр
Эрик
А. Сирс
- ДБОператор
Джон
Бэйли
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг