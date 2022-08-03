Любовь к собакам обязательна
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Любовь к собакам обязательна

Любовь к собакам обязательна (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Must Love Dogs
Мелодрама, Комедия93 мин18+

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О фильме

Учительница Сара Нолан недавно развелась со своим мужем. Ее сестры Кэрол и Кристин начинают подыскивать ей потенциального спутника жизни. Их поддерживает овдовевший отец Билл, который, найдя по Интернету подружку, всячески восхваляет такой способ знакомства. Кэрол решает сама сделать первый шаг и от имени Сары размещает на одном из сайтов ее резюме с припиской: «любовь к собакам обязательна». В результате Сара знакомится с симпатичным Джейком…

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь к собакам обязательна»