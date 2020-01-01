Львица (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

На одной из львиных ферм в Африке, где львов содержат, чтобы потом убить и продать по частям на чeрном рынке, происходит ЧП - львице удаeтся сбежать и убить нескольких человек. Неподалeку от этого места отряд наeмников во гла�ве с решительной Сэм высвобождает из заложников дочь губернатора и, уходя от многочисленных и хорошо вооружeнных преследователей, находит убежище на той самой заброшенной львиной ферме.



Львица смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.