Львица
Wink
Фильмы
Львица
7.92020, Rogue
Боевики101 мин18+

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Львица (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

На одной из львиных ферм в Африке, где львов содержат, чтобы потом убить и продать по частям на чeрном рынке, происходит ЧП - львице удаeтся сбежать и убить нескольких человек. Неподалeку от этого места отряд наeмников во главе с решительной Сэм высвобождает из заложников дочь губернатора и, уходя от многочисленных и хорошо вооружeнных преследователей, находит убежище на той самой заброшенной львиной ферме.

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Информация

Страна
ЮАР, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Львица»

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