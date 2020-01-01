Львица (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
На одной из львиных ферм в Африке, где львов содержат, чтобы потом убить и продать по частям на чeрном рынке, происходит ЧП - львице удаeтся сбежать и убить нескольких человек. Неподалeку от этого места отряд наeмников во гла�ве с решительной Сэм высвобождает из заложников дочь губернатора и, уходя от многочисленных и хорошо вооружeнных преследователей, находит убежище на той самой заброшенной львиной ферме.
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Информация
СтранаЮАР, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.2 IMDb
- МДРежиссёр
М.
Дж. Бассетт
- МФАктриса
Меган
Фокс
- ФУАктёр
Филип
Уинчестер
- Актёр
Грег
Крик
- БОАктёр
Брэндон
Оре
- ДСАктриса
Джессика
Саттон
- КФАктёр
Кеннет
Фок
- ИБАктриса
Изабель
Бассетт
- АДАктёр
Адам
Дикон
- СХАктёр
Сисанда
Хэнна
- ТБАктёр
Тамер
Барджаг
- ИБСценарист
Изабель
Бассетт
- МДСценарист
М.
Дж. Бассетт
- МДПродюсер
М.
Дж. Бассетт
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- СШКомпозитор
Скотт
Шилдс