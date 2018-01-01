Биография

Английский актер Кеннет Фок появился на свет 21 мая 1974 года, в городе Джермистон (Йоханнесбург, Южная Африка). В 2002 году приехал в Лондон, где его взяли статистом в фильм «Джеймс Бонд: Умри, но не сейчас». После возвращения домой, попробовал себя в театре, в пьесе «Макбеки» он сыграл одновременно 4 разных персонажа. Он выиграл конкурс ведущих в тележурнале «Top Billing». Сумев утвердиться в больших и маленьких ролях, Кеннет Фок пробился в известные мировой аудитории фильмы «Safe House» (2012) и «Глаза в небе» (2016). Уникальность и разноплановость его персонажей позволила артисту сыграть с Уильямом Х. Мэйси в фильме «Сделка» (2008), а также в «Темной башне» (2017) с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи, и в «Расхитителе гробниц» (2018) с Алисией Викандер в главной роли. Все еще работая над доморощенными проектами и фильмами, Кеннет Фок играет Грозного злодея Чанга в «Ночном приводе» (2010) и Вэя в «Пяти пальцах для Марселя» (2018). Он снялся в широком спектре телесериалов, начиная от криминального триллера «Родина» (2014), драмы «маячащая башня» (2018) и боевика боевых искусств «Воин» (2019) (продюсер Джастин Лин). Он также играет Лайонела в своей второй совместной работе с Мэтью Макконахи и Энн Хэтэуэй в «Serenity» (2018), а также играет с Меган Фокс в фильме-экшене «Вор» (2020).